За підсумками відеоконференції сторони домовилися про "гнучку формулу" обміну

Процедура обміну відбудеться 29 грудня, сторони передадуть один одному трохи більше 200 полонених. Про це Politeka.net стало відомо з повідомлення телеграм-каналу Klymenko Time, що посилається на російський "Інтерфакс".

За словами джерела видання, при складанні списку полонених з боку "Л/ДНР" були допущені неточності - зокрема, йдеться про засуджених в Україні за перевищення посадових повноважень уродженців Києва. Тому перед обміном, 27-28 грудня, списки збираються ще раз перевірити.

"Потім буде сформульована остаточна формула. Однак, поки верифікація більшості учасників обміну не проведена, можна припустити, що вдасться обміняти в цілому трохи більше 200 осіб", - сказало джерело.

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Нагадаємо, згідно з "нормандської зустрічі" Україна і Росія мають до 31 грудня цього року провести обмін полоненими "всіх на всіх".

путін, зеленський, нормандська зустріч

Раніше ми повідомляли, що стали відомі деталі обміну. Зокрема, серед обмінюваних будуть колишні «беркутівці», яких підозрюють в розстрілах майданівців в 2014 році.

Відзначимо, недавно в мережі з'явилися кадри "руського миру" на Донбасі. Сумне видовище відкривається погляду - то, що залишилося від квітучого Донецька.

У кадрах, якими поділилися на сторінці Zello-XOXMA в Твіттері, видно центр Донецька, зруйнований гіпермаркет "Метро" і загальний хаос.

"Кількість осколків тут реально зашкалює!" - прокоментував автор відео.

Під даним роликом користувачі мережі активно обговорюють результати приходу "руського миру" на Донбас, а місцеві жителі поскаржилися на окупантів.

"Абхазія повторилася", "Тому що там, де" русскій мір ", то там, все перетворюється в лайно ...", "Навіть люки спи ** або. Про що з ними говорити?", "Донецьк перетворився просто в російський полігон, а в полігоні не потрібна інфраструктура "," діряві називають це свободою) "," Д ** ни. Знищили мій регіон. Русскій мір будь ти проклятий. ", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, рукостискання Зеленського і Путіна: сталося непередбачене.

Як повідомляла Politeka, Путін з кортежем влаштував переполох в Парижі, про таке Зеленський і не мріяв.

Також Politeka писала, що у мережі висміяли поява Путіна на Нормандському саміті.