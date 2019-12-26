За підсумками відеоконференції сторони домовилися про "гнучку формулу" обміну

Процедура обміну відбудеться 29 грудня, сторони передадуть один одному трохи більше 200 полонених. Про це Politeka.net стало відомо з повідомлення телеграм-каналу Klymenko Time, що посилається на російський "Інтерфакс".

За словами джерела видання, при складанні списку полонених з боку "Л/ДНР" були допущені неточності - зокрема, йдеться про засуджених в Україні за перевищення посадових повноважень уродженців Києва. Тому перед обміном, 27-28 грудня, списки збираються ще раз перевірити.

"Потім буде сформульована остаточна формула. Однак, поки верифікація більшості учасників обміну не проведена, можна припустити, що вдасться обміняти в цілому трохи більше 200 осіб", - сказало джерело.

Нагадаємо, згідно з "нормандської зустрічі" Україна і Росія мають до 31 грудня цього року провести обмін полоненими "всіх на всіх".

Раніше ми повідомляли, що стали відомі деталі обміну. Зокрема, серед обмінюваних будуть колишні «беркутівці», яких підозрюють в розстрілах майданівців в 2014 році.

Відзначимо, недавно в мережі з'явилися кадри "руського миру" на Донбасі. Сумне видовище відкривається погляду - то, що залишилося від квітучого Донецька.

У кадрах, якими поділилися на сторінці Zello-XOXMA в Твіттері, видно центр Донецька, зруйнований гіпермаркет "Метро" і загальний хаос.

"Кількість осколків тут реально зашкалює!" - прокоментував автор відео.

Під даним роликом користувачі мережі активно обговорюють результати приходу "руського миру" на Донбас, а місцеві жителі поскаржилися на окупантів.

"Абхазія повторилася", "Тому що там, де" русскій мір ", то там, все перетворюється в лайно ...", "Навіть люки спи ** або. Про що з ними говорити?", "Донецьк перетворився просто в російський полігон, а в полігоні не потрібна інфраструктура "," діряві називають це свободою) "," Д ** ни. Знищили мій регіон. Русскій мір будь ти проклятий. ", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, рукостискання Зеленського і Путіна: сталося непередбачене.

Як повідомляла Politeka, Путін з кортежем влаштував переполох в Парижі, про таке Зеленський і не мріяв.

Також Politeka писала, що у мережі висміяли поява Путіна на Нормандському саміті.