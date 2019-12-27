Стало відомо, кого Україна може видати Росії в рамках нового обміну полоненими

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, новий обмін полоненими повинен відбутися вже 29 грудня і буде проведений між Україною та окупаційними формуваннями "Л/ДНР".

Відомо, що в рамках підготовки до обміну суд випустив з-під варти фермера Миколи Бутрименка, який здав українських спецназівців російським окупантам. Тоді в результаті засідки загинуло 10 бійців.

"Миколу Бутрименка звільнили з-під варти. Того самого Бутрименка, який звинувачений в організації розстрілу двох груп 3 полку 29 липня 2014 року. "Зради" немає, тобто "зрада" відносна. Бутрименка готують на обмін", – повідомила у своєму Facebook журналістка Ольга Решетилова.

Вона також розповіла, що зараз по всій країні проходять термінові судові засідання, під час яких "спеціальним" засудженим у прискореному темпі виносять вироки. Таким чином, їх готують до етапування з колоній для проведення обміну.

Більш того, з-під варти суд звільнив Євгенія Дружиніна, Олександра Стрельниковича, Віктора Скрипника і В'ячеслава Бірюкова, які брали участь у захопленні будівлі Маріупольського ГУВС 9 травня 2014 року. Тоді в результаті зіткнення загинули шість осіб.

Також є ймовірність, що Україна передасть Росії трьох обвинувачених в організації теракту в Харкові в 2015 році. Мова йде про Сергія Башликова, Володимира Дворникова і Віктора Тетюцького, через яких загинули чотири людини.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна і РФ домовилися про гнучкої формулою обміну полоненими, який може відбутися вже 29 грудня.

Наголошується, що в обміні братимуть участь Україна і підконтрольні Кремлю терористи "Л/ДНР", а сторони в рамках процесу передадуть одна одній понад 200 осіб.

27-28 грудня сторони планують скласти остаточні списки, після чого Україна і Росія затвердять остаточну формулу обміну.

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