Контроль над кордоном між Росією і ОРДЛО можуть взяти збройні місії ОБСЄ або ООН

Про це інформує Telegram-канал Легітимний, цитуючи тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.

За його словами, Росія може передати контроль над кордоном, але не українському урядові.

"Можливий якийсь компромісний варіант. Росія може передати кордон не українському урядові, а певним міжнародним силам. Це могла б бути розширена місія ОБСЄ або ООН, які б взяли контроль над кордоном і забезпечили безпеку на території «невизнаних республік», щоб там пройшли вибори. Вибори не можуть пройти, поки росіяни знаходяться там, і поки кордон під контролем", - заявив високопоставлений дипломат США.

За інформацією джерела в Офісі президента, Вільям Тейлор публічно озвучив умови, на які готовий офіційний Вашингтон в питанні компромісу з контролю над кордоном.

Не виключено, що саме такий варіант передачі контролю над кордоном будуть обговорювати помічники лідерів країн Нормандської четвірки перед наступним самітом.

"До речі, цю розкладку по переговорам наше джерело повідомляло 29 листопада і 6 жовтня, ще перед зустріччю в Парижі. Тоді ми вказували, що обговорювався варіант розведення озброєння по всій лінії зіткнення, але наша українська сторона була згодна на цей крок, за умови, що туди зайдуть миротворці, а також і кордон "Л/ДНР" з Росією вони візьмуть під контроль. Це на той момент не влаштувало "Л/ДНР" і Росію, вирішили рухатися малими кроками", - додали автори публікації в каналі Легітимний.

Як відомо, в Мінських угодах прописано, що Україна отримує контроль над кордоном між Росією і ОРДЛО в день проведення виборів на Донбасі за умови, якщо ОБСЄ визнає їх "чесними". Але офіційний Київ не готовий йти на такі умови до тих пір, поки на кордоні з непідконтрольними територіями стоять російські війська.

Також ми повідомляли про великому обмін полоненими між Україною і "Л/ДНР". Процес запланований на 29 грудня і обидві сторони передадуть одна одній понад 200 осіб.

Відомо, що в рамках підготовки до обміну суд випустив з-під варти фермера Миколи Бутрименко, який здав українських спецназівців російським окупантам. Тоді в результаті засідки загинуло 10 бійців.

Більш того, з-під варти суд звільнив Євгенія Дружиніна, Олександра Стрельниковича, Віктора Скрипника і В'ячеслава Бірюкова, які брали участь у захопленні будівлі Маріупольського ГУВС 9 травня 2014 року. Тоді в результаті зіткнення загинули шість осіб.

Також є ймовірність, що Україна передасть Росії трьох обвинувачених в організації теракту в Харкові в 2015 році. Мова йде про Сергія Башликова, Володимира Дворникова і Віктора Тетюцького, через яких загинули чотири людини.

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