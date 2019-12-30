У Росії заявляють про зрив переговорів по транзиту газу в Європу
Про це повідомляє видання РБК з посиланням на джерело.
У матеріалі йдеться, що "Газпром" і "Нафтогаз" нібито поки не підписали мирову угоду на транзит газу в Европупо всім судовим суперечкам з-за 10-річного контракту на транзит російського газу в Європу.
Однак поки офіційних коментарів щодо газових переговорів не надходило.
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Раніше ми писали, російський «Газпром» запропонував варіанти продовження контрактів транзиту газу, але натомість просить Україну поступитися в дуже принциповому моменті
«Газпром» направив «Нафтогаз України» офіційну пропозицію про продовження контракту з транзиту газу.
Росіяни готові продовжити транзит з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі терміном на рік, але при умовах:
відмова сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх предметних судових розглядів;
рішення Антимонопольного комітету України про накладення на «Газпром» штрафу за порушення економічної конкуренції повинні скасувати;
клопотання «Нафтогазу» про ініціювання Європейською комісією розслідування проти «Газпром» має бути відкликано.
Як відомо, позови українців стоять багатьох і багатьох мільярдів, у разі перемог України в напрямку юридичної арені, РФ ризикує втратити чимало.
Примітно, що в матеріалі джерела говориться: РФ чекає рішення від України на закупівлю газу з 2020 року в РФ безпосередньо, не в Європі.
Нагадаємо, в Україні придумали, як змусити Москву відмовитися від будівництва «Північного потоку-2».
Як повідомляла Politeka, стало відомо, чим обернеться для України і ЄС нова авантюра Путіна.
Також Politeka писала, що в Європі вирішать долю транзиту російського газу через Україну.