Стало відомо, що українцям чекати від 2020 року

Такий прогноз озвучив астролог і експерт Влад Росс, передає Главред.

За його словами, лише навесні 2020 року можливі спалахи невдоволення окремої частини суспільства, але рік в цілому буде спокійним і мирним.

"Місяць – це народ України, а Марс – це спалахи невдоволення, протести і бунти. Тому в цей період можуть бути невеликі сутички. Можливо, їх спровокує земельна реформа: якщо, як і обіцяють, в лютому ухвалять закон про ринок землі, то березні-квітні невдоволення супротивників може вихлюпнутися на вулицю у вигляді протестів. В цьому плані весна буде неспокійним періодом", – пояснив нюанси Влад Росс.

Астролог також підкреслив, що в 2020 році Сатурн входить в зодіакальний знак Козерога, тому планета-гігант буде всіляко сприяти врегулюванню війни на Донбасі.

"Завдяки Сатурну в Козерозі відбудеться заморожування ситуації на сході України. 2020 рік однозначно стане роком без пострілів. Безумовно, усім хотілося б, щоб режим тиші був встановлений прямо під бій курантів, але, навіть якщо це станеться до середини року, теж буде добре", – заспокоїв експерт простих українців.

За словами астролога, у 2020 році рейтинг президента Володимира Зеленського буде досить високим, але не варто виключати дострокових виборів у Раду.

"Дострокові парламентські вибори, за моїми прогнозами, відбудуться восени. Причому вони пройдуть вже в новому форматі, коли в Раду будуть обрані "300 спартанців" замість звичних нам 450 народних депутатів. Вони всі будуть обрані за партійними списками, а мажоритарка піде в небуття. В результаті цих виборів Зеленський зможе повністю керувати своєю командою, тому що фракція Слуга народу в парламенті буде складатися тільки з його людей – не буде нинішній монокоалиции, що складається з різношерстої натовпу", – додав Влад Росс свій політичний прогноз на майбутній рік.

Він також озвучив невтішний прогноз щодо можливого повернення окупованого Донбасу до складу України. На думку астролога, території будуть анексовані до тих пір, поки при владі залишається Володимир Путін.

"Поки Путін живий і перебуває при владі в Росії, Донбас ніколи не повернеться під юрисдикцію України... Україна точно не здасть своїх позицій і нічого не втратить. Вона буде поступово, але впевнено, просуватися і завойовувати вагу на міжнародній арені, заручаючись все більшою підтримкою", - резюмував Росс в спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Влад Росс попередив українців про несприятливу ситуацію у січні 2020 року. За його словами, пік неприємностей варто очікувати 9-11 січня.

Різноманітні неприємності будуть обумовлені місячним затемненням (відбудеться 10 січня) і з'єднанням Сатурна і Плутона.

Астролог попередив, що в січні можливі катастрофічність ситуації, з 5 по 19 число буде катастрофічний період.

"…Я б не радив, а заборонив би всім вирушати в далекі подорожі в країни Близького Сходу. Особливо - в Єгипет і Ізраїль", - наголосив Влад Росс.

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