Головного військового прокурора Віктора Чумака понизили в посаді

Генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив Чумака з посади головного військового прокурора і призначив своїм звичайним заступником, передають "Українські новини" з посиланням на своє джерело в Офісі генпрокурора України.

Зазначається, що наказ про звільнення і призначення на новий пост підписаний 2 січня. На сайті Офісу генпрокурора Віктор Чумак вже фігурує в якості заступника.

Нагадаємо, Чумак на посаді головного військового прокурора замінив звільненого 2 вересня Анатолія Матіоса.

Віктор Чумак — генерал-майор запасу, був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань. Складався також у фракції БПП, але в 2015 році покинув її через непримиренну позицію по ряду питань. Нардеп Мустафа Найєм, коли Віктор Чумак став головним військовим прокурором, заявляв, що Чумак заважає владі Порошенка «пиляти бабло».

Чумак був одним з тих, хто брав участь у проведенні Михайла Саакашвілі через польсько-український кордон.

Крім того, він балотувався в президенти України.

Раніше ми повідомляли, з 2 січня 2020 року в Україні перестала існувати Генпрокуратура. В рамках реформи, тепер орган називається Офіс генерального прокурора України.

Процес реформування органів прокуратури був запущений в 2019 році: він стартував з переатестації діючих прокурорів заради оцінювання їх на відповідність критеріям профкомпетентности, чесноти і профетики.

Генпрокурор отримує право ліквідувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури. Крім того, згідно з новими правилами, керувати цією системою правоохоронних органів може тільки людина, що має вищу юридичну освіту і пропрацювала у цій сфері не менше 5 років.

Нагадаємо, у «Слузі народу» визнали провал, рейтинг Зеленського котиться вниз.

Як повідомляла Politeka, Генпрокуратури більше не існує: подробиці гучної ліквідації

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