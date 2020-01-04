Главного военного прокурора Виктора Чумака понизили в должности

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Чумака с должности главного военного прокурора и назначил своим обычным заместителем, передают "Українські новини" со ссылкой на свой источник в Офисе генпрокурора Украины.

Отмечается, что приказ об увольнении и назначении на новый пост подписан 2 января. На сайте Офиса генпрокурора Виктор Чумак уже фигурирует в качестве зама.

Напомним, Чумак на посту главного военного прокурора заменил уволенного 2 сентября Анатолия Матиоса.

Виктор Чумак — генерал-майор запаса, был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. Состоял также во фракции БПП, но в 2015 году покинул ее из-за непримиримой позиции по ряду вопросов. Нардеп Мустафа Найем, когда Виктор Чумак стал главным военным прокурором, заявлял, что Чумак мешает власти Порошенко «пилить бабло».

Чумак был одним из тех, кто участвовал в проведении Михаила Саакашвили через польско-украинскую границу.

Кроме того, он баллотировался в президенты Украины.

Ранее мы сообщали, со 2 января 2020 в Украине перестала существовать Генпрокуратура. В рамках реформы, теперь орган называется Офис генерального прокурора Украины.

Процесс реформирования органов прокуратуры был запущен в 2019 году: он стартовал с переаттестации действующих прокуроров ради оценивания их на соответствие критериям профкомпетентности, добродетели и профэтики.

Генпрокурор получает право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры. Кроме того, согласно новым правилам, руководить это системой правоохранительных органов может только человек, имеющий высшее юридическое образование и проработавший в этой сфере не менее 5 лет.

Напомним, в «Слуге народа» признали провал, рейтинг Зеленского катится вниз.

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