Російська Федерація ні перед чим не зупиниться, щоб бути в дамках

Україна в ситуації на Близькому Сході виявилася всього лише «пішаком», а ситуацією з українським Боїнгом вирішить скористатися Кремль

США і Іран обмінялися серйозними військовими ударами, які, на думку експертів, можуть призвести до Третьої світової війни. Адже Іран і США мають ядерну зброю, тому напруження в обох країнах лише наростає.

Як повідомляє Politeka.net, таку інформацію прокоментував на своїй сторінці Facebook український політолог, історик Євген Магда.

Він виділив кілька нюансів аналізуючи ситуацію з США та Іраном. Магда нагадав, що протистояння США і Ірану існує більше 40 років, але нинішній президент США Дональд Трамп зробив свій хід, перед президентськими виборами в листопаді 2020 року.

До всього іншого, закулісся ситуації знаходиться РФ з власними інтересами і важелями впливу, а всередині регіону – Саудівська Аравія, як потужний гравець і вже знервований Ізраїль, у якого також вибори – треті поспіль протягом року, у квітні 2020-го.

Крім того, політолог звернув увагу на те, що в протистоянні США і Ірана Україна перетворилася в пішака. Тому навколо аварії українського Боїнга, який сьогодні впав в Тегерані, Російська Федерація почне будувати безліч маніпуляцій.

«Поради прості – зберігайте голову тверезою, намагайтеся не підхоплювати очевидні фейки, будьте пильні та уважні», – резюмував історик.

Нагадаємо, про крах українського Боїнга під Тегераном, Зеленський і Порошенко в пастці.

Як повідомляла Politeka, боїнг з українцями впав під Тегераном

Також Politeka писала, що український літак зі 180 пасажирами звалився після зльоту: трагедія потрапила на відео.