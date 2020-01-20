Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити скандальній екс-меру Слов'янська Нелі Штепі 3,6 тис. євро компенсації.

Як повідомив адвокат Штепи Олександр Шадрін, суд визнав, що Україна порушувала її права на свободу та справедливий суд, передає «Громадське».

Нагадаємо, що Штепу затримали в 2014 році. Українська сторона звинувачувала Штепу в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також створенні терористичної групи. Крім цього, її звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Довгий час Штепа перебувала у в'язниці, в 2017 році її відпустили під домашній арешт, а в 2018 році термін домашнього арешту підійшов до кінця. З тих пір засідання по справі жінки постійно переносяться.

За словами адвоката, зараз Неля Штепа чекає виклику в суд. Де вона знаходиться в даний момент він не знає, але зазначає, що у неї немає обмежень на пересування.

Варто відзначити, що спочатку екс-мер Слов'янська вимагала відшкодувати їй 21 450 євро за судові витрати, 8500 євро у вигляді компенсації втраченої зарплати і 30 000 євро за моральну шкоду. Суд постановив, щоб Україна заплатила 2600 євро за моральний збиток і 1000 євро за судові витрати.

ЄСПЛ визнав українську сторону винною не тому, що вважає невинною Нелю Штепу. В ЄСПЛ вирішили, що Україна не провела судовий розгляд в розумні терміни.

Додамо, що навесні 2014 року Штепа просила президента Росії Володимира Путіна «зайти в місто».

"Я прошу Володимира Володимировича, як єдина жінка-мер. Зайдіть в це місто, станьте і захистіть мене", - говорила Штепа в відеоінтерв'ю російському виданню "Комсомольская правда".

Також Штепа зізнавалася, що була рада так званим "ополченцям", які зайняли головні адміністративні будівлі міста, тому що "боялася "Правого сектора"".

"Хлопці прийшли сюди за ідею, це не ті люди, які отримують гроші, може, десь і отримують, але я бачу їх настрій, вони готові захищати нас", - сказала мер з приводу озброєних бойовиків.

Вона також розповіла, що і раніше виступала за ідею проведення референдуму з приводу федералізації в складі України або РФ.

До речі, восени 2019 року ЄСПЛ визнав незаконною люстрацію і постановив виплатити 5 тисяч євро кожному заявнику в якості моральної шкоди. У суді вирішили, що українська сторона порушила право держслужбовців на повагу до приватного і сімейного життя.

Нагадаємо, що Нелля Штепа може не дожити до вироку суду.

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