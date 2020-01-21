Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Newsweek зізнався, що з-за кількості роботи, час на сім'ю залишається дуже мало

Президент зізнався, що його робота дуже складна і відповідальна, що займає багато часу і сил. Він порівняв її з роботою хірурга, де “один помилковий рух” піддає небезпеки життя. Проте є в ній і приємні моменти

"Найбільший виклик – упевнитися, що я досягаю чого-то кожен день", – сказав Зеленський.

У той же час президент поділився неприємним аспектом своєї роботи. На особисте життя і сім'ю час практично не залишається.

"Я пропускаю дорослішання дітей, оскільки витрачаю так багато часу, працюючи для інших. Значний психологічний виклик – прийняти те, що я працюю на людей, яких не знаю особисто, позбавляючи себе власною сімейного життя", – заявив президент.

Нагадаємо, що 20 січня в магазині Planet Toys у Києві відвідувачі застали несподіваного гостя - президента України Володимира Зеленського. Селфі з главою держави в соцмережах опублікувала користувачка Instagram.

Зеленський придбав у магазині конструктор Lego Mindstorms. Дані на сайті мережі кажуть, що вартість конструктора становить 9 тис. грн. Ймовірно, що це подарунок синові який 21 січня відзначає своє семиріччя.

13 січня, дружина Зеленського, нинішня перша леді України Олена Зеленська, увійшла до складу ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал». Указ про оновлення складу ради, підписав Володимир Зеленський. Також Зеленський скасував указ свого попередника Петра Порошенка, якими той увів у склад ради свою дружину, Марину.

Нагадаємо, рукостискання Зеленського і Путіна: сталося непередбачене.

Як повідомляла Politeka, Путін з кортежем влаштував переполох в Парижі, про таке Зеленський і не мріяв.

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