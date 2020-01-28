Народний депутат Андрій Холодов звинуватив голову Державної митниці України Максима Нефьодова в халатності

Холодов кілька місяців тому надав Нефьодову інформацію про його підлеглого, якого зловили на хабарі. Час йде, а віз і нині там. Про це нардеп повідомив у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, пише Znaj.

"Я запитав його (Нефьодова, - прим. ред.), чи може людина, якого двічі ловили на отриманні хабарів і митних схемах з заниженням вартості імпорту, зробити кар'єру в Новій Митниці. Максим Нефьодов відповів мені, що, звичайно ж, ні. Я назвав прізвище відомого митного схемника і кілька фактів з його творчої біографії, а потім попросив Максима розібратися. Щоб перевірити всю інформацію дійсно потрібен час. Пройшло 2 місяці. Юрій Васильович Савчук продовжує займати посаду в. о. начальника митного поста в аеропорту "Жуляни", - заявив Холодов.

Відзначимо, в 2013 році згаданого Савчука затримували з хабарем в $960 тис. Тоді було відкрито кримінальну справу за статтею "шахрайство в особливо великих розмірах". Через п'ять років, коли Савчук обіймав посаду начальника відділу митного оформлення Київської митниці, правоохоронці схопили чотирьох його підлеглих - за організацію схеми масового оформлення імпортних автомобілів за заниженою вартістю. У ЗМІ писали, що "контрольний хабар" отримав саме Савчук.

"Як можна домовлятися про нові стандарти і великі реформи на митниці, якщо в дрібницях - одному з сотень рутинних призначень – голова митниці не може стримати своє слово і звільнити зашквареного митника? Доводиться говорити публічно. Влада – це відповідальність за результати. Ось так виходить, що яєць приймати рішення немає у Нефьодова, а репутацію такі призначення будуть псувати всім нам – і партії, і Президенту", - підсумував Холодов.