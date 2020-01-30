Нардеп від фракції «Слуга народу» вліз у гучний скандал-за хамського ставлення до волонтерів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на його сторінку в Facebook.

Так, парламентарій Євген Брагар, який є заступником голови Комітету зі свободи слова, висловився про конфлікт навколо маршрутчика, який під час поїздки зі Львова до Запоріжжя включив російський серіал, спровокувавши на себе атаку.

«Нагадаю, що не існує ніяких законодавчих обмежень з приводу демонстрації кінофільмів під час перевезень в автобусі. Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів призвело до того, що згадані пані самостійно залишили автобус», - зазначив він.

На його думку, водій не порушував закон України. Тим не менш, компанія перевізник пізніше заявила про те, що винуватця інциденту можуть звільнити.

Після цього Брагару відповіла волонтерка і засновниця медбатальйона «Госпітальєри» Яна Зінкевич, порівнявши дії чоловіка «з часом Януковича».

«І тому я не просто обурена і закликаю особисто заступника голови комітету ВРУ з питань свободи слова Євгена Брагар не писати заяву на громадянок України, які вступали за українську мову, тому що з його боку це буде репресією рівня Сталіна. Тому що тоді у багатьох постане питання, а слуга якогось народу Євген Брагар?» - поцікавилася вона.

Брагар через це написав інший пост, в якому стверджує, що написав заяву в поліцію на волонтерку Настьонку Конфедерат і Яну Чорногуз. Як стверджує остання, причиною подачі позову стала «дискримінація російської мови». Після цього жінка назвала все, що відбувається маячнею і маразмом.

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