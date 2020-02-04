Український політик Микола Томенко на сторінці в Facebook розповів про інвесторів і президента Володимира Зеленського
Про це пише сайт znaj.ua з посиланням на слова автора без коментарів.
Тут Зеленський на черговому інвестиційному форумі в чергове заманював інвесторів і пророкував нам лавину інвестицій. Але біда в тому, що час іде, а інвестиції досі не йдуть.
Оскільки у нас зазвичай критикують владу, тому я одразу пропоную як вирішити питання інвестиційного буму для України.
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Необхідно провести в Києві в Українському домі правдивий інвестиційний форум виключно із наших інвесторів.
На форумі потрібно, щоб був продемонстрований реальний приклад участі наших рідних патріотів-інвесторів.
Для прикладу:
– Зеленський оголосить про продаж своєї сімейної нерухомості закордоном, а його бізнес-партнери по шоу-бізнесу переводять офшорні фірми в Україну;
– Порошенко, Кононенко і К. продадуть свої іспанські вілли та закордонні офшори і відповідно інвестують ці кошти в національну економіку;
– Бородянський, Коболєв і всі інші топ-чиновники та їхні родини-власники вкладів у швейцарських, американських, німецьких… банках переведуть свої кошти в державні банки;
– Кличко та інші місцеві чиновники проінвестують в інфраструктурні проекти Києва та своїх регіонів сімейними коштами, що нині допомагають Німеччині, США, Кіпру та інших братським державам;
– Ахметов, Пінчук, Коломойський, Льовочкін..… всі інші олігархи та майже олігархи продадуть свої закордонні палаци і вілли, офшори та розпочнуть загальнонаціональну олігархічну акцію із потужною соціальною рекламою на своїх каналах:
«Вірю в Україну – інвестую в рідну країну»…
Лише такий простий, але патріотичний приклад надихне американців, турків, німців…і простих українців реально й швидко інвестувати в Україну.
І тоді збудеться віковічна мрія народу про країну мрій і накриє лавиною інвестицій нашу неньку-Україну!
П. С. Як відомо, програма кандидата в Президенти Зеленського розпочиналася з опису України як країни мрії.