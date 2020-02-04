У Раді провалили зміни до Конституції щодо розширення повноважень президента
Президент України не зможе призначати керівників НАБУ і ДРБ - у Верховній Раді України не захотіли надати президенту більше повноважень. Про це пише Politeka.net.
Стало відомо, що «за» відповідні зміни до Конституції проголосували лише 214 депутатів, що не є більшістю голосів, точніше, необхідним мінімум для ухвалення змін.
Президент не зможе призначати на посаду та звільняти директорів НАБУ та ДБР, а також утворювати незалежні регуляторні органи і призначати на посади та звільняти їх членів.
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Нагадаємо також, 236 народних депутатів попередньо підтримали законопроект про скорочення обранців у Верховній Раді.
Відомо, що 40 депутатів виявилися проти даного проекту. Тим не менш ВР більшістю голосів підтримала ініціативу в першому читанні.
Якщо Закон буде прийнятий, то повинні бути внесені зміни у 76 і 77 статті Конституції. Таким чином, скоротиться число депутатів з 450 до 300 і крісла нардепів спорожніють.
Зазначимо, у статті 76 повинні прописати інформацію про нову кількість обранців, а у 77 - повинні вказати, що ВР обирається за пропорційною виборчою системою.
Примітно, що планується виключити таку норму, якою парламентарі обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування".
Нагадаємо і про те, що 4 лютого, Верховна Рада підтримала звільнення Олени Бабак з посади віце-прем'єр-міністра і міністра розвитку громад і територій України.
За звільнення Бабак проголосували 266 депутатів. У той же час обранці проголосували за нову кандидаруру на місце Бабак.
Раніше ми повідомляли, кандидатуру Бабак запропонував на посаду міністра прем'єр Олексій Гончарук. Вони разом працювали в BRDO. Зазначалося, що Володимир Зеленський майже відразу погодив кандидатуру Бабак, так як високо оцінив її професійні якості.
Нагадаємо, Тимошенко накинулася на Зеленського після скандалу з Гончаруком.
Також Politeka писала про скандал з "плівками: у "Слузі народу розкрили правду про подальшу долю Гончарука