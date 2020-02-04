В Раде провалили изменения в Конституцию о расширении полномочий президента

Президент Украины не сможет назначать руководителей НАБУ и ГРБ - в Верховной Раде Украины не захотели предоставить президенту больше полномочий. Об этом пишет Politeka.net.

Стало известно, что «за» соответствующие изменения в Конституцию проголосовали всего 214 депутатов, что не является большинством голосов, точнее, необходимым минимум для принятия изменений.

Президент не сможет назначать на должность и увольнять директоров НАБУ и ГБР, а также образовывать независимые регуляторные органы и назначать на должности и увольнять их членов.

Напоним также, 236 народных депутатов предварительно поддержали законопроет о сокращении избранников в Верховной Раде.

Известно, что 40 депутатов оказались против данного проекта. Тем не менее ВР большинством голосов поддержала инициативу в первом чтении.

Если Закон Украины будет принят, то должны быть внесены изменения в 76 и 77 статьи Конституции. Таким образом, число депутатов сократится с 450 до 300 и кресла нардепов опустеют.

Отметим, в статье 76 должны прописать информацию о новом количестве избранников, а в 77 - должны указать, что ВР избирается по пропорциональной избирательной системе.

Примечательно, что планируется исключить такую норму, в которой нардепы избираются "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования".

Напомним и о том, что 4 февраля, Верховная Рада поддержала увольнение Алены Бабак с поста вице-премьер-министра и министра развития общин и территорий Украины.

За увольнение Бабак проголосовали 266 депутатов. В то же время избранники проголосовали за новую кандидаруру на место Бабак.

Ранее мы сообщали, кандидатуру Бабак в свое время предложил на должность министра премьер Алексей Гончарук. Они вместе работали в BRDO. Отмечалось, что Владимир Зеленский почти сразу согласовал кандидатуру Бабак, так как высоко оценил ее профессиональные качества.

Напомним, Тимошенко набросилась на Зеленского после скандала с Гончаруком.

Также Politeka писала о скандале с "пленками Гончарука": в "Слуге народа" раскрыли правду о дальнейшей судьбе премьера.