За його словами, його зарплата піднялася і склала 38 тисяч гривень.

"Якщо говорити за січень, якщо не помиляюся, я отримав 38 тисяч. Зарплата дійсно трохи виросла з урахуванням податків десь на 3600, якщо я не помиляюся, - це в цілому, і з цього відніміть майже 20%. Це зростання порівняно з минулим роком", - зазначив він.

Крім того, Разумков зазначив, що цих коштів йому на життя вистачає.

"Я коли сюди (на посаду голови ВР, - ред.) йшов, то чесно говорив, що я досить забезпечена людина, у мене є кошти. Я розумів на що я йду, і можливо, рівень мого життя тоді не буде відповідати тому, що я буду отримувати в майбутньому. Однак це мій вибір, і мені вистачає", - уклав він.

Раніше ми повідомляли, наприкінці минулого року в країні розгорівся скандал з приводу величезних зарплат міністрів і чиновників.

Президент Зеленський зажадав від Гончарука, під яким захиталося крісло прем'єра, розібратися в ситуації і відрегулювати питання з зарплатами.



Також ми повідомляли, що громадський діяч Олександр Скубченко заявив, що зарплата чиновників повинна безпосередньо залежати від того, як живуть прості українці, а в основу нарахування зарплати чиновникам та депутатам повинен бути покладений принцип справедливості.



"Якщо по справедливості, то зарплата чиновника повинна залежати від того, як живуть прості українці. Тому що саме рівень доходу того самого "пересічного громадянина" - це і є справжній результат роботи всієї вертикалі, починаючи з президента і прем'єр-міністра", - зазначив він.

Нагадаємо, зарплати в Кабміні Гончарука: українцям розкрили сумну правду, не заслуговують тих грошей"

Як повідомляла Politeka, Зеленський шукає нового прем'єра: названі два претенденти на місце Гончарука.