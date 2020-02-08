Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в эфире канала Newsone.
По его словам, его зарплата поднялась и составили 38 тысяч гривен.
"Если говорить за январь, если не ошибаюсь, я получил 38 тысяч. Зарплата действительно немного выросла с учетом налогов где-то на 3600, если я не ошибаюсь, - это в целом, и из этого отнимите почти 20%. Это рост по сравнению с прошлым годом", - отметил он.
Кроме того, Разумков отметил, что этих средств ему на жизнь хватает.
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"Я когда сюда (на должность главы ВР, - ред.) шел, то честно говорил, что я достаточно обеспеченный человек, у меня есть средства. Я понимал на что я иду, и возможно, уровень моей жизни тогда не будет соответствовать тому, что я буду получать в будущем. Однако это мой выбор, и мне хватает", - заключил он.
Ранее мы сообщали, в конце прошлого года в стране разыгрался скандал по поводу огромных зарплат министров и чиновников.
Президент Зеленский потребовал от Гончарука, под которым зашаталось кресло премьера, разобраться в ситуации и отрегулировать вопрос с зарплатами.
Также мы сообщали, что общественный деятель Александр Скубченко заявил, что зарплата чиновников напрямую должна зависеть от того, как живут простые украинцы, а в основу начисления зарплаты чиновникам и депутатам должен быть положен принцип справедливости.
"Если по справедливости, то зарплата чиновника должна зависеть от того, как живут простые украинцы. Потому что именно уровень дохода того самого "пересічного громадянина" - это и есть настоящий результат работы всей вертикали, начиная с президента и премьер-министра", - отметил он.
Напомним, зарплаты в Кабмине Гончарука: украинцам раскрыли печальную правду, "не заслуживают тех денег"
Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.