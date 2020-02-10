Народный депутат Виктор Медведчук может возглавить правительство «национального примирения»

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Большой Львов» заявил нардеп от фракции «Европейская Солидарность» Николай Княжицкий.

«Рейтинги говорят о том, что сейчас у нас могут вводить молдавский вариант, который сделал господин Козак, который сейчас в РФ отвечает якобы вместо Суркова за так называемую украинскую политику», – подчеркнул Княжицкий.

Как подчеркнул нардеп, если взять в расчет высокий рейтинг партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» по всей Украине, то в стране вполне вероятно создание правительства «национального примирения».

Далее, предполагает депутат, из этого правительства «выбросят патриотов», но не тронут в нем Виктора Медведчука и «Слугу народа».

А старший научный сотрудник Института стратегических исследований Валерий Кравченко полагает, что назначение Дмитрия Козака куратором украинского направления российской внешней политики может аукнуться Киеву большими проблемами, ведь нужно учитывать что большая доля украинцев настроена на примирение с россиянами.

Кравченко убежден, что размыть «стойкость красных линий и национальную идентичность» украинцев в нынешних реалиях не так сложно.

«Дискурс по этому вопросу подпитывает сам президент Владимир Зеленский: его новогоднее обращение в духе "какая разница" очень содействует планам Козака. Точнее, его назначение на «украинский вопрос» является вариантом реакции Путина в попытке помочь нам разобраться, кем мы являемся», – сообщил эксперт.

По мнению Кравченко, Владимир Путин готовит нашему народу новые ожидания, завуалированные под что-либо очень привлекательное: дешевый газ, масштабные инвестиции, благосостояние для каждого, свободу выбора языка и религии.

Кроме того, эксперт заявил, что создавая формальную автономию без фактического контроля над территорией, можно произвести опасный прецедент, который обязательно будут использовать венгры на Закарпатье или болгары на Одесчине.