Грошова допомога в Житомирській області передбачена для родин, у яких цього року дитина йде до першого класу — державна програма «Пакунок школяра» передбачає одноразову виплату 5000 гривень.

Грошова допомога в Житомирській області у вигляді 5000 гривень на першокласника — це державна програма «Пакунок школяра», яку адмініструє Пенсійний фонд України. Гроші видають одноразово, щоб допомогти батькам зібрати дитину до школи.

Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України, допомога призначається на кожного учня першого класу, а не на родину. Тобто якщо в сім'ї двоє першачків, виплату нарахують на кожного з дітей окремо.

Хто має право на виплату

Отримати 5000 гривень може один із батьків або інший законний представник дитини, яка у новому навчальному році зарахована до першого класу закладу освіти. При цьому виплата не призначається учням, які вже відвідували перший клас, а цього року навчаються повторно.

Гроші отримують незалежно від того, де саме зареєстрована дитина — у місті чи селі Житомирщини. Значення має лише факт зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти.

Куди можна витратити кошти

Виплату переказують у безготівковій формі — виключно для придбання необхідних школяреві речей. Кошти можна витратити на канцелярські товари, книги, дитячий одяг та взуття. Продавець визначається за кодом категорії діяльності (Merchant Category Code), затвердженим постановою Кабміну від 27 грудня 2001 року № 1751.

Як оформити допомогу

Подати заяву можна двома способами. Перший — онлайн через застосунок «Дія». Другий — через сервісні центри Пенсійного фонду України, звернувшись особисто.

Заяву приймають до 1 листопада 2026 року. Розгляд звернення та нарахування коштів відбувається після підтвердження зарахування дитини до першого класу. Здебільшого потрібні лише документи, що посвідчують особу заявника та дитини, а також довідка про зарахування.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога в Житомирській області: хто та як може отримати 5 000 гривень.