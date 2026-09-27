Подорожчання продуктів у Хмельницькій області триває: за даними щоденного моніторингу Мінфіну, ціни на базові товари в супермаркетах за останній місяць помітно зросли.

Грошова допомога в Хмельницькій області стає дедалі потрібнішою, адже продукти дорожчають. За даними щоденного моніторингу Мінфіну, протягом останнього місяця базовий набір продуктів у супермаркетах помітно здорожчав.

Портал Мінфін щодня відстежує ціни на основні продукти харчування в мережах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus та Varus. Останнє оновлення даних датоване 26 вересня 2026 року — саме ці цифри показують, як змінювалися цінники упродовж вересня.

Найпомітніше за місяць подорожчав цукор. Кілограм кристалічного цукру зараз коштує в Auchan 34,90 гривні, у Novus — 34,99, у Metro — 34,90, а в Megamarket — 38,50 гривні. Середня ціна по мережах становить 35,82 гривні за кілограм.

Було і стало: на скільки зріс цукор

Ще у серпні 2026 року середньомісячна ціна цукру сягала 30,22 гривні за кілограм. Тож за один місяць продукт здорожчав на 5,60 гривні — це приблизно на 18% більше, ніж наприкінці літа.

Окрім цукру, моніторинг Мінфіну щодня фіксує ціни на інші базові товари — соняшникову олію, борошно, курячі яйця, м'ясо курчатини та свинину. Подорожчання продуктів у Хмельницькій області найсильніше відчувається саме в тих категоріях, які входять до щоденного кошика більшості родин.

Розкид цін між мережами помітний: різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією цукру сягає 3,60 гривні на кілограмі. Порівнюючи цінники перед покупкою, можна суттєво зекономити на місячному запасі продуктів.

Де перевірити актуальні ціни

Актуальні ціни на продукти оприлюднені у відкритому розділі «Ціни на продукти» на сайті Мінфіну, і дані там оновлюються щодня. Перед походом до магазину варто порівняти цінники кількох мереж — іноді різниця на одному й тому самому товарі досягає кількох гривень.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Хмельницькій області: названо, які товари подорожчали найбільше.

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