Доплати для пенсіонерів в Хмельницькій області можуть зрости вже з 1 січня 2027 року — уряд готує підвищення прожиткового мінімуму, від якого залежить верхня межа пенсійних виплат.

Доплати для пенсіонерів в Хмельницькій області можуть суттєво змінитися вже з початку 2027 року: у проєкті Держбюджету заклали новий розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Саме від цього показника залежить гранична межа, до якої може бути піднята максимальна пенсійна виплата.

Згідно з проєктом бюджету, який Кабінет Міністрів погодив 15 вересня 2026 року, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, має зрости з нинішніх 2 595 до 2 878 гривень. Тому максимальна пенсійна виплата може збільшитися на 2 830 гривень — із 25 950 до 28 780 гривень. Про це повідомляє ТСН із посиланням на видання «На пенсії».

Кому дістанеться велика надбавка

Однак таке значне підвищення отримають не більшість українських пенсіонерів, а лише ті категорії, для яких законодавством передбачені значно вищі спеціальні пенсійні виплати. Йдеться насамперед про осіб, чиї виплати прив'язані саме до верхньої межі пенсійного забезпечення.

Для більшості пенсіонерів на Хмельниччині вирішальне значення має зовсім інший показник. Мінімальна пенсія за віком зросте лише на 283 гривні — саме на стільки підвищать мінімальний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність: із 2 595 до 2 878 гривень.

Чому пенсія нижча за реальні потреби

Головна складність — у суттєвій різниці між офіційно затвердженою цифрою та реальними витратами на життя. За розрахунками, наведеними під час обговорення бюджетного проєкту, ще в липні 2026 року фактична вартість базового кошика потреб для пенсіонера сягала 7 455 гривень, тоді як для працюючого громадянина цей норматив перевищував 12 тисяч гривень. Розрив між державним мінімумом і реальними потребами залишається значним.

Офіційний прожитковий мінімум для держави є базовою точкою відліку при обчисленні різних соціальних гарантій, а його розмір щороку фіксується в законі про Держбюджет. Натомість фактичний показник відображає реальні витрати й формується на основі поточних ринкових цін на продукти, базові товари та щоденні послуги.

Коли стануть відомі остаточні суми

Наразі йдеться саме про показники проєкту Державного бюджету на 2027 рік, який уряд передав на розгляд народним депутатам. Оновлена найнижча виплата у 2 878 гривень та гранична межа у 28 780 гривень поки що залишаються лише планами, а не чинними розмірами виплат.

Якщо парламент підтримає законопроєкт без суттєвих змін, нові соціальні стандарти наберуть чинності від 1 січня 2027 року. Остаточні суми перерахунку визначатимуться після фінального ухвалення бюджетних рішень та урядових постанов.

Раніше Politeka повідомляла, початок опалювального сезону 2026 у Хмельницькій області.