Початок опалювального сезону 2026 у Львівській області наближається: у Львові з понеділка стартує повторне тестування резервних та альтернативних джерел тепла. Місто перевірить, наскільки інфраструктура готова до зими.

Початок опалювального сезону у Львівській області наближається — місто заздалегідь перевіряє готовність теплової інфраструктури. Уже з понеділка у Львові розпочнуть повторне тестування резервних та альтернативних джерел тепла.

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Під час перевірок увагу приділять твердопаливним котлам, індивідуальним тепловим пунктам (ІТП), акумуляторам, генераторам і блочно-модульним котельням. До роботи залучать міські служби, школи, медичні заклади та «Львівтеплоенерго».

Такі системи вже випробовували впродовж літа, однак перед осінньо-зимовим періодом їх вирішили перевірити ще раз. «Ми хочемо ще раз протестувати ці альтернативні й резервні варіанти опалення — і твердопаливні котли, і ІТП, акумулятори, генератори, блочно-модульні котельні. Це те, що треба відтестувати ще раз до початку опалювального періоду», — пояснив Москаленко. Під час перевірок також оцінюватимуть, чи потрібно щось додатково налаштувати або виправити.

Упродовж найближчих двох тижнів до цього процесу будуть залучені всі відповідні служби міста.

Куди повідомляти про проблеми з теплом

Мешканців Львова просять повідомляти про будь-які проблеми, пов’язані з підготовкою до опалювального сезону, на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80. Це допоможе швидше виявити й усунути несправності до старту подачі тепла.

Коли дадуть тепло

Єдиної дати, коли опалення одночасно вмикають у всіх містах країни, немає. Початок опалювального сезону 2026 у Львівській області залежатиме від погоди в регіоні: остаточне рішення про старт опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування.

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