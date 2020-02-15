Українська влада повинна задуматися про подачу води до Криму, адже це вигідно тим, що покращиться екологічна ситуація в Херсонській області

Про це заявив глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат України Віктор Медведчук під час інтерв'ю телеканалам "112 Україна", NewsOne, ZIK та "Інтер".

"Я далекий від думки про те, що мій колега по парламенту мав на увазі якийсь шантаж. Але я розцінюю подібні заяви більше від незнання теми і проблеми. Питання в тому, що ця тема нагнітається в перебігу останнього тижня або двох в Україні абсолютно безпідставно. Я добре знаю ситуацію і можу вам сказати, що немає проблеми води в Криму. Немає. І, до речі, за всі ці роки не було. Ну, для цього як мінімум треба знати історію цього питання. Тому що Північно-кримський канал, що постачав воду до Криму, був розрахований і побудований у радянські часи заради одного проекту, цей проект називався "Вирощування рису в Криму". І десь у 80-ті роки він захлинувся. Тобто зрозуміли, що, напевно, цього не треба робити або це невигідно. Чому рису? Тому що кліматичні умови Криму дозволяли це робити, збирати не один, а, припустимо, два врожаї. Але для цього потрібна була більш ефективна, посилена схема зрошення земель", - повідомив він.

"Забезпечення Криму водою було і воно є. Ба більше, сьогодні, якби пан Арахамія порадився з фахівцями та експертами Міністерства екології, він зрозумів би, що це проблема для України. Проблема України, що цей північно-кримський канал закрити. Тому що землі Херсонської області зневоднюються й екологічно стають непридатними для подальшого використовування їх із сільськогосподарською метою. І ця проблема, яка почала здійснюватися, фактично реалізовуватися в 2016-2017 роках. І для України було б більш вигідним подавати воду, продавати цю воду Криму для того, щоб, у тому числі, поліпшити екологічну ситуацію в Херсонській області. А ось це перетягування канатів і заяви з приводу того, що давайте дамо воду, а за це отримаємо Донбас (чи як там було точне вираження), ну, я думаю, що це в душі мого колеги по парламенту говорить про те, що він шукає шляхи. У цьому разі це шлях з непридатними засобами, на мою думку", - зауважив нардеп.