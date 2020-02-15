Украинские власти должны задуматься о подаче воды в Крым, ведь это выгодно тем, что улучшится экологическая ситуация в Херсонской области

Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук во время интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер".

"Я далек от мысли о том, что мой коллега по парламенту имел в виду какой-то шантаж. Но я также расцениваю подобные заявления больше от незнания темы и проблемы. Вопрос в том, что эта тема нагнетается в течение последней недели или двух в Украине абсолютно безосновательно. Я хорошо знаю ситуацию и могу вам сказать, что нет проблемы воды в Крыму. Нет. И, кстати, за все эти годы не было. Ну, для этого как минимум надо знать историю этого вопроса. Потому что Северо-крымский канал, который поставлял воду в Крым, был рассчитан и построен в советские времена ради одного проекта, этот проект назывался "Выращивание риса в Крыму". И где-то в 80-е года он захлебнулся. То есть поняли, что, наверное, этого не надо делать или это невыгодно. Почему риса? Потому что климатические условия Крыма позволяли это делать, собирать не один, а, допустим, два урожая. Но для этого нужна была более эффективная, усиленная схема орошения земель", - сообщил он.

"Обеспечение Крыма водой существовало и оно существует. Более того, сегодня, если бы г-н Арахамия посоветовался у специалистов и экспертов министерства экологии, он понял бы, что это проблема для Украины. Проблема Украины, что этот северо-крымский канал закрыть. Потому что земли Херсонской области обезвоживаются и экологически приходят в невозможность в дальнейшем использовать их в сельскохозяйственных целях. И эта проблема, которая начала осуществляться, фактически реализовываться в 2016-2017 гг. И для Украины было бы более выгодным подавать воду, продавать эту воду Крыму для того, чтобы, в том числе, и улучшить экологическую ситуацию в Херсонской области. А вот это перетягивание канатов и заявления по поводу того, что давайте дадим воду, а за это получим Донбасс (или как там было точное выражение), ну, я думаю, что это в душе моего коллеги по парламенту говорит о том, что он ищет пути. В данном случае это путь с непригодными средствами, с моей точки зрения", - подчеркнул нардеп.