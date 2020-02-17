Глава Офісу президента Андрій Богдан, який пішов у відставку, опублікував фото з відпочинку

Знімком він поділився на своїй сторінці в соціальних мережах. На фото Богдан красується на тлі морського пейзажу поблизу таблички з написом «Сейшели». Судячи з усього, екс-чиновник відправився на відпочинок.

«Друзі дуже сумую за Вами, не сплю, не їм)))) Вірю, скоро Ви будете займатися тим, що вам подобається. Розумію Вам не легко, грошей немає, але Ви тримайтеся!!!», - підписав Богдан фотографію.

Відзначимо, що Богдан процитував соратника російського президента Володимира Путіна Дмитра Медведєва, який одного разу в Криму заявив місцевим жителям: «Грошей немає, але ви тримайтеся». Ця фраза надовго стала популярним мемом.

В коментарях під постом стали активно обговорювати витівку політика.

«Та ладно...))) вже не треба було так бити нижче пояса)))», «Шапочку одягни, а то в голову напече», «Даєш замість Зеленського в Квартал)», "Там і залишайся" - пишуть користувачі мережі.

Багато фолловерів Богдана побажали йому гарного відпочинку, зазначивши, що чекають його повернення в політику.

Андрій Богдан був звільнений з поста глави Офісу президента 11 лютого 2020 року. Богдан був у команді Володимира Зеленського з самого початку його політичної кар'єри. Після відставки в мережі спливли подробиці його роботи на посаді глави ОП. Як виявилося, напередодні відставки Богдан посварився із Зеленським, після чого зібрав свою команду і повідомив їм, що тепер "кожен сам за себе".

Крім цього, журналісти з'ясували, що Богдан регулярно влаштовував скандали у відомстві. Під удар потрапляли не тільки підлеглі глави ОП, а й люди, що входили в близьке коло президента Зеленського. Відзначається, що у Богдана були складні стосунки з новим головою ОП Андрієм Єрмаком і керівником СБУ Іваном Бакановим.

Нагадаємо, що Микола Томенко розкрив головну загрозу для Зеленського після звільнення Богдана: «Його можуть навіть…».

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