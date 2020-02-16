Володимир Зеленський не конфліктував з Андрієм Богданом перед його відставкою

Конфліктів між колишнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом і Володимиром Зеленським ніколи не було. Про це розповів в інтерв'ю лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія на телеканалі Прямий.

"Конфлікту між президентом і Андрієм не було і ніколи не передбачалося. Були робочі суперечки між Єрмаком, Богданом, Шефіром – з найближчого оточення президента. І про це багато писали ЗМІ", – сказав Арахамія.

Він додав, що бачив деякі проблеми між ними і навіть запропонував допомогти розв'язати їх. У свою чергу, Володимир Зеленський прислухався і пообіцяв «розібратися».

"Я бачив, що були якісь проблеми, і поспілкувався (із Зеленським, - ред.) на тему: "давайте ми якось це владнаємо і приймемо якесь рішення". Якщо це конфлікт, то потрібно від нього позбавлятися, і не важливо, будуть це радикальні заходи. Я просто доповів те, що бачу з боку… Він (президент, – ред.) пообіцяв мені, що з цим розбереться. Я, чесно кажучи, не очікував, що він розбереться саме таким чином", – заявив політик.

Він зазначив, що бесіда Зеленського з Богданом пройшла в дружній атмосфері, але, незважаючи на це, Богдан заявив, що йде з посади.

"тобто вони один на один зустрілися, поспілкувалися. Після цього вийшли, і Андрій всім повідомив, що він повідомив президента про своє звільнення з посади. І дуже швидко, за одну добу, зібрав свої речі і поїхав", –резюмував Давид Арахамія.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський поговорив з керівником ВП Андрієм Богданом перед його звільненням. Андрій Богдан після розмови з Володимиром Зеленським написав заяву про відставку.

З'явилися чутки, що це сигнал для прем'єра Олексія Гончарука. Андрія Богдана можливо призначать новим керівником уряду замість поточного глави Кабміну.

Також ми писали, що Арахамія розповів про стосунки екс-глави ВП Андрія Богдана і Зеленського. "Органічно вона знизилася, тому що з'явилося багато гравців. Раніше був президент та три людини, а зараз президент та вісім осіб. Це нормально", - зазначив політик.

Також Арахамія розповів і про характер Зеленського. А ще не забув згадати, що той страждає від сильної втоми:

"Так. Він стає жорсткішим. У нього хронічна втома. Я просто сподіваюся, що він не розчарується у своїй команді", - додав глава фракції.

Нагадаємо, стало відомо про драму в особистому житті Андрія Богдана

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