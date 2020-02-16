Після звільнення колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана, Володимир Зеленський готовий до серйозної розмови з олігархами

Про це в ефірі Politeka On-line заявив український політик, лідер партії «Рідна країна» Микола Томенко (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Це один з суб'єктивних, але можливих факторів. Як президент Коломойського або якось політичного клану, це додасть аргументів Зеленському. Він над процесом. І тепер він готовий до рівних відносин з усіма олігархами. Чи це Коломойський, або Ахметов, Пінчук і так далі», - зазначив він.

При цьому Томенко розповів, що вважає однією з головних загроз для Зеленського.

«Зеленський стає середньостатистичним президентом в гіршому сенсі цього слова. У нього є купа охорона і так далі. Тобто, всі очікування народного вчителя або простої людини-слуги народу абсолютно не виправдалися. А якщо народ буде дивитися той серіал, то його можуть навіть заборонити», - підкреслив він.

До цього ми писали, що Томенко прокоментував останні кадрові зміни в Офісі президента.

«Я б сказав, що це завершення певного етапу. Першого етапу діяльності Зеленського на посаді президента. І якщо повернутися в ці очікування, надії, то я сказав би, що це навіть не медовий місяць, а цукерково-квітковий період, коли і президент не знає, що робить, і його команда не знає, що робить. Суспільство тим не менш готове йому пробачити все, і очікує якихось нових, інших стандартів у роботі», - зазначив політик, коментуючи зміну глави Офісу президента.

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