Ушедший в отставку глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал фото с отдыха

Снимком он поделился на своей странице в социальных сетях. На фото Богдан красуется на фоне морского пейзажа около таблички с надписью «Сейшелы». Судя по всему, экс-чиновник отправился на отдых.

«Друзья очень скучаю за Вами, не сплю не ем)))) Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!», - подписал Богдан фотографию.

Отметим, что Богдан процитировал соратника российского президента Владимира Путина Дмитрия Медведева, который однажды в Крыму заявил местным жителям: «Денег нет, но вы держитесь». Эта фраза надолго стала популярным мэмом.

В комментариях под постом стали активно обсуждать выходку политика.

«Та ладно...))) уже не надо было так бить, ниже пояса)))», «Шапочку надень, а то в голову напечет», «Даешь вместо Зеленского в Квартал)», "Там и оставайся" - пишут пользователи сети.

Многие подписчики Богдана пожелали ему хорошего отдыха, отметив, что ждут его возвращения в политику.

Андрей Богдан был уволен с поста главы Офиса президента 11 февраля 2020 года. Богдан был в команде Владимира Зеленского с самого начала его политической карьеры. После отставки в сети всплыли подробности его работы на посту главы ОП. Как оказалось, накануне отставки Богдан повздорил с Зеленским, после чего собрал свою команду и сообщил им, что теперь "каждый сам за себя".

Кроме этого, журналисты выяснили, что Богдан регулярно устраивал скандалы в ведомстве. Под удар попадали не только подчиненные главы ОП, но и люди, входившие в близкий круг президента Зеленского. Отмечается, что у Богдана были сложные отношения с новым главой ОП Андреем Ермаком и руководителем СБУ Иваном Бакановым.

Напомним, что Николай Томенко раскрыл главную угрозу для Зеленского после увольнения Богдана: «Его могут даже…».

А еще Politeka писала, что у Зеленского удивили признанием об увольнении Богдана: «Президент обещал разобраться».

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