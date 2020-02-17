За рік в Україні відбулося 4 тисячі 655 ДТП за участю неповнолітніх дітей

Як повідомляє Знай.юа, про це в своєму блозі розповів лідер Громадського Руху "Рідна країна" Микола Томенко. Він нагадав про лякаючу кількість ДТП за участю дітей, які відбулися в Україні в період з 1 січня по 21 грудня 2019 року. Далі наводимо текст публікації Томенка.

За даними поліції за період з 1 січня по 21 грудня 2019 року було скоєно 4 тисячі 655 ДТП за участі дітей до 18 років.

У них загинуло – 164 і травмовано – 4 435 дітей.

Серед причин і алкоголь,і безвідповідальність водіїв,і недисциплінованість пішоходів. Але не менш важливі причини – це дії, точніше бездіяльність центральної та місцевої влади. Для прикладу, нагадаю лише про страшні ДТП в Черкасах, де останні роки ніхто не дбає за дорожню розмітку, освітлення вулиць та встановлення світлофорів.

Подібна ситуація повсюди – від Києва до сільської місцевості

Наша команда «Рідної країни» в 2018-2019 роках провела соціально-просвітницький проект “Рідна країна – безпечна країна”, під час якої більше 6 тисяч школярів 1-4 класів взяли участь в нашій акції та безкоштовно отримали світловідбиваючі брелки – флайтери.

Нашу громадську ініціативу врешті підтримала й влада. Зокрема, прем`єр-міністр Гройсман пообіцяв, що з 1 вересня 2019 року Уряд закупить, а поліція проведе заняття і роздасть світловідбиваючі жилети дітям 1-4 класів. Проте, про цю урядову ініціативу якось забули.

Гройсмана на посаді вже немає, але міністр внутрішніх справ Аваков продовжує керувати відомством.

У мене запитання до нього й Уряду загалом: ваші обіцянки про забезпечення дітей світловідбиваючими жилетами – це було про вибори чи про безпеку дітей?!