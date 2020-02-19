Щоб врегулювати ситуацію на Донбасі потрібен діалог Києва з Донецьком і Луганськом

Так голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", народний депутат України Віктор Медведчук прокоментував ініціативу спільного патрулювання. Заяву він зробив в кулуарах Верховної Ради, спілкуючись з журналістами.

"Будь-які пропозиції, спрямовані на мирне врегулювання, є позитивними, але тільки за однієї умови, що ці пропозиції знаходять відгуки в тих, від кого залежить реалізація. Тому що коли зайшлося, або сьогодні оголошено думки з приводу спільного патрулювання російсько-українського кордону, то, безумовно, потрібна згода, щонайменше, сьогодні тих людей, які здійснюють це на неконтрольованій території. І тому вже пролунала відповідь Москви, кремлівської прес-служби, що, напевно, все може бути, але для цього потрібен діалог з Донецьком і Луганськом. Тільки-но таку домовленість буде досягнуто, можна це робити. А поки це черговий лозунг, спрямований на формування нових ідей, і, на мій погляд, це черговий відхід від реалізації мінських угод, в яких прописано все те, що необхідно для миру на Донбасі", - сказав він.