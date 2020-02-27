Нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Наталію Королевську з ганьбою вигнали з Львівської ОДА

Відповідне відео було опубліковано в Facebook. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Так, 27 лютого відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у Львівській області. Серед присутніх була і Наталія Королевська. Головувала на комітеті нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова.

На засідання комітету прийшли ветерани війни на Донбасі, щоб запитати Королевську, чи є Росія агресором.

Далі ветерани АТО вимагали від Королівської або визнати Росію агресором, або ж встати і покинути засідання комітету у Львові.

Однак депутат відмовилася визнати Росію агресором. Це спровокувало ветеранів російсько-української війни на крики "Геть зі Львова!". Також вони скандували "Чемодан-вокзал-Росія!".

Зазначимо, що відбувається, не залишилося без уваги користувачів мережі.

«Спасибі за активну громадянську позицію .... каралевську - під трибунал .... влада Львова захищає колабораціоністів...», «Молодці хлопці !!!», «Коллаборантский сміття», - пишуть у коментарях до відео.

Нагадаємо, раніше Королевська розлютила українців своїм вбранням у Верховній Рі. Так, нардеп похвасхалась фірмової сорочкою люксового бренду Louis Vuitton, мінімальна вартість якої в британських каталогах становить 1100-1200 фунтів (майже 35 тис. гривень).

Виїздне засідання комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів, «медведчуківців» зустрічає місцева влада у стінах обласної ради, це Львів? Точно! Gepostet von Іван Спринський am Donnerstag, 27. Februar 2020

Нагадаємо, Королівську застукали за дивним заняттям в Раді: «пішла б Ківі допомогла», злили відео в мережу.

Як повідомляла Politeka, Ківу з Королівської спіймали на гарячому, пікантне фото потрапило в мережу: "Який маленький".

Також Politeka писала, що Королівську атакували в Донецьку, зібрався натовп, скандальне відео.