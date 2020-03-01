Депутат приписав слова своєї французької колеги, яких вона не говорила

Нардепа від партії «Опозиційна платформа - За життя» Олега Волошина зловили на брехні

Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбуці нардеп приписав слова французького депутата Валері Фор-Мунтян з президентської партії Емануеля Макрона, яких вона не говорила. Волошин заявив, депутат Національної Асамблеї Франції, яка очолює групу дружби з Україною, нібито підтримала ідею про необхідність прямих переговорів Києва з ватажками бойовиків Л/ДНР.

Після цього Волошин зробив висновок, що «партія війни в Україні втратила Францію».

Однак сама Валері Фор-Мунтян обурилася такої нахабної брехні, і повідомила, що нічого подібного точно не говорила. Про це вона розповіла в коментарі «Новій газеті».

«Я абсолютно шокована, не знаю, як можна було таке придумати», — пояснила вона.

Вона підтвердила, що зустрічалася з Волошиним, якого до цього не знала, 27 лютого в Парижі.

Проте на питання, чи хоче вона, щоб до переговорів по Донбасу приєдналися представники сепаратистів, відповіла категорично «ні».

Раніше ми писали, що президент країни-агресора Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистам заявив, що Україна і Російська Федерація можуть домовитися про дружбу.

За словами російського гаранта, нібито існує ймовірність того, що він зможе домовитися з Володимиром Зеленським про світ.

При цьому Путіна не влаштувала остання позиція Володимира Зеленського, з приводу можливого перегляду Мінських угод.

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