У РФ не хочуть ускладнювати життя українцям

В держдумі РФ перейнялися матеріальним станом українців, які їздять в Росію на заробітки

Рішення влади України про посилення для громадян країни правил виїзду в Росію ускладнює життя українських заробітчан. Рішення держдуми прокоментував член комітету з міжнародних справ Держдуми Антон Морозов.

Він зазначив, що таке рішення послабить доходи українців.

«Ми знаємо, що багато українців їздять в Росію на заробітки і для відвідування своїх родичів або друзів. І додаткові заборони і обмеження тільки послаблюють і так слабкі доходи українців», - пояснив він.

За словами депутата, в Москві дотримуються думки про те, що люди не повинні страждати із-за політичних розбіжностей, які існують між Росією і Україною, і повинні мати «можливість вільно пересуватися по території наших держав».

Нагадаємо, що з 1 березня українці зможуть в'їжджати в Росію тільки за закордонними паспортами, а також почнуть отримувати збільшену допомогу по безробіттю. Перший місяць весни принесе для українців відразу кілька важливих змін.

зокрема, з 1 березня для перетину кордону з Росією громадянам України знадобиться закордонний паспорт. При цьому ті, хто вже знаходиться в сусідній країні, але виїжджав за внутрішніми паспортами або свідоцтвом про народження, зможуть повернутися на батьківщину по цим документам.

Крім того, з наступного місяця в Україні зросте допомога по безробіттю. Тепер його мінімальний розмір з урахуванням страхового стажу становитиме не 1630 грн, а 1800 грн. Для тих, хто отримує виплати без страхового стажу, мінімальний розмір допомоги збільшиться з 610 до 650 грн.

Також ми писали, що українські заробітчани спровокували зростання реальної зарплати для простих громадян, про що говорять дані аналізів.

Уточнюється, що в минулому році реальна зарплата українців зросла на 9,8%. Серед інших показників, однією з причин цього називають заробітчан. Як відомо, особливо гостру нестачу кадрів відчувають в будівництві та переробної промисловості.

Як писала Politeka, кількість українських заробітчан у Польщі скорочується.

Politeka раніше повідомляла, робота в Польщі обернулася справжнім пеклом для українців: почали відбирати паспорти.

Нагадаємо, безробіття в Україні б'є рекорди: кому найважче знайти роботу.