Питання з обміном полоненими - лише порожні розмови і піар-акція від безвиході

Так вважає голова Політради партії «Опозиційна платформа ‒ За життя», народний депутат України Віктор Медведчук, що поділився своєю думкою з приводу обміну полоненими в кулуарах Верховної Ради.

Політик прийшов до висновку, що розмови про обмін полоненими - піар, після заяви представників Донецька та Луганська, які повідомили, що на сьогодні для обміну в форматі «всіх встановлених на всіх встановлених» немає жодної особи.

«Це дослівна цитата представників Донецька та Луганська. Це та

обставина, яка сьогодні лежить в основі реальності і те, що

намагаються нам подати в черговий раз. Мовляв, бачите, обмін, який треба провести в березні, міг би відбутися. Але, самі розумієте, якщо немає жодного особи, встановленої з одного і з іншого боку, то про який обмін може йти мова. Це піар, і більше нічого», – переконаний народний депутат.

Медведчук нагадав про те, що в даний час важливим є дотримання всіх прийнятих рішень під час "нормандської зустрічі" 9 грудня в Парижі, а саме - реалізація Мінських угод. Про що, на думку політика, міг забути президент Володимир Зеленський.

"Хотів би нагадати команді Зеленського і тим, хто бере участь в переговорах, що головне завдання – це реалізація Мінських угод та їх неухильне дотримання. Що пан Зеленський підтвердив, коли в Парижі 9 грудня приймалося комюніке разом з головами держав "нормандського формату", де були вказані дії, які необхідно здійснити в найближчі місяці", – пояснив Віктор Медведчук.

Новий обмін планувалося провести до наступної зустрічі лідерів «нормандської четвірки», яка повинна відбутися у квітні.

«Тому розмови про обмін – це піар-акція від безвиході. Від безвиході в чому? Від виконання Мінських угод. Не збираються Зеленський та його команда займатися мирним врегулюванням. Вони не зробили жодного серйозного, реального кроку по шляху мирного врегулювання», – резюмував Віктор Медведчук.