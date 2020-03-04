Вопрос с обменом пленными - всего лиш пустые разговоры и пиар-акция от безысходности

Так считает председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, поделившийся своим мнением по поводу обмена пленными в кулуарах Верховной Рады.

Политик пришел к выводу, что разговоры об обмене пленными - пиар, после заявления представителей Донецка и Луганска,

сообщивших, что на сегодня для обмена в формате «всех установленных на всех установленных» нет ни одного лица.

«Это дословная цитата представителей Донецка и Луганска. Это то

обстоятельство, которое сегодня лежит в основе реальности и то, что

пытаются нам подать в очередной раз. Мол, видите ли, обмен, который надо провести в марте, мог бы состояться. Но, сами понимаете, если нет ни одного лица, установленного с одной и с другой стороны, то о каком обмене может идти речь. Это пиар, и больше ничего», – убежден народный депутат.

Медведчук напомнил о том, что в настоящее время важным является соблюдение всех принятых решений во время "нормандской встречи" 9 декабря в Париже, а именно - реализация Минских соглашений. О чем, по мнению политика, мог забыть президент Владимир Зеленский.

"Хотел бы напомнить команде Зеленского и тем, кто участвует в переговорах, что главная задача – это реализация Минских соглашений и их неукоснительное соблюдение. Что господин Зеленский подтвердил, когда в Париже 9 декабря принималось коммюнике вместе с главами государств "нормандского формата", где были предписаны действия, которые необходимо осуществить в ближайшие месяцы", – объяснил Виктор Медведчук.

Новый обмен планировалось провести до следующей встречи лидеров «нормандской четверки», которая должна состояться в апреле.

«Поэтому разговоры об обмене – это пиар-акция от безысходности. От безысходности в чем? От выполнения Минских оглашений. Не собираются Зеленский и его команда заниматься мирным урегулированием. Они не сделали ни одного серьезного, реального шага по пути мирного урегулирования», – резюмировал Виктор Медведчук.