В мережі спливли гучні звинувачення на адресу заступника очільника Держуправління справами Ігоря Лисого

З'ясувалося, що до переходу в аграрний бізнес він обіймав топ-посаду, а саме був першим заступником мера р. Кам'янець-Подільський (Хмельницька область), передає Golos.ua.

Вже через якийсь час Ігор Лисий очолив Кам'янець-Подільський завод продтоварів. Після того, як «Миронівський хлібопродукт» (відомий виробник м'яса і напівфабрикатів) викупив колгоспні сади в с. Петрівка в Криму, Лисий і очолив «Кримську фруктову компанію».

Варто також відзначити, вже під керівництвом Ігоря Лисого згадана фруктова компанія з Криму стала учасником земельного скандалу місцевого значення, який набув розголосу після того, як на землі почав претендувати ще один орендар.

Землі успішного колись СВК «Докучаєвський» в с. Гришине Первомайського району частково були взяті в оренду ЗАТ «Кримська фруктова компанія». Уклавши з пайовиками договір оренди на 25 років, ні копійки грошей їм компанія так і не заплатила.

Також важливою деталлю є те, що у 2012 році держава компенсувала «Кримської фруктової компанії» 50% вкладень на закладку нових посадок. Враховуючи те, що аграрії не можуть похвалитися турботою держави і особливо поверненням коштів — така щедрість по відношенню до компаній, наближених до Ігоря Лисому, досить незвичайна і наводить на думки, що він близький до влади.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський призначив двох заступників Державного управління справами, які виграли конкурс, що проводився восени минулого року.

Одну посаду отримала адвокат Марія Грабовська, іншу - екс-глава Міжнародного дитячого центру "Артек" Ігор Лисий.