В сети всплыли громкие обвинения в адрес нового заместителя руководителя Госуправделами Игоря Лысого

Выяснилось, что до перехода в аграрный бизнес он занимал топ-должность, а именно был первым заместителем мэра г. Каменец-Подольский (Хмельницкая область), передает Golos.ua.

Уже через какое-то время Игорь Лысый возглавил Каменец-Подольский завод продтоваров. После того, как «Мироновский хлебопродукт» (известный производитель мяса и полуфабрикатов) выкупил колхозные сады в с. Петровка в Крыму, Лысый и возглавил «Крымскую фруктовую компанию».

Стоит также отметить, уже под руководством Игоря Лысого упомянутая фруктовая компания из Крыма стала участником земельного скандала местного значения, который получил огласку после того, как на земли начал претендовать еще один арендатор.

Земли успешного когда-то СПК «Докучаевский» в с. Гришино Первомайского района частично были взяты в аренду ЗАО «Крымская фруктовая компания». Заключив с пайщиками договор аренды на 25 лет, ни копейки денег им компания так и не заплатила.

Также немаловажной деталью является то, что в 2012 году государство компенсировало «Крымской фруктовой компании» 50% вложений на закладку новых посадок. Учитывая то, что аграрии не могут похвастаться заботой государства и особенно возвратом средств — такая щедрость по отношению к компании, приближенным к Игорю Лысому, довольно необычна и наводит на мысли, что он близок к власти.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский назначил двух заместителей Государственного управления делами, которые выиграли конкурс, проводившийся осенью прошлого года.

Одну должность получила адвокат Мария Грабовская, другую - экс-глава Международного детского центра "Артек" Игорь Лысый.