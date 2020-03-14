Український політолог Дмитро Джангіров повідомив про останні важливі події у плані врегулювання ситуації на Донбасі

Експерт розповів про те, що МЗС Франції висловило підтримку голові політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку з його ініціативою - "Міжпарламентським діалогом в ім'я світу: Україна-Росія-Німеччина-Франція", створеним ним в листопаді минулого року. Про це Джангіров пише на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Джангіров посилається на заяву представника французького МЗС 11 березня на прес-конференції. Тоді прозвучала інформація, що Франція офіційно визнає ініціативу Віктора Медведчука про "переговорний майданчик".

"Нам видається, що такого роду ініціатива повинна бути спрямована на підтримку зусиль тристоронньої контактної групи і главами держав і урядів у нормандському форматі", - Джангіров процитував французького дипломата.

Експерт нагадав, що раніше "відбулася зустріч українських парламентаріїв з європейськими колегами – 23 січня в Сенаті Франції, 28 січня в Бундестазі. І в Парижі, і в Берліні ідея створення парламентського виміру Нормандського формату була підтримана французькими і німецькими законодавцями. А днями, 10 березня, український політик провів зустріч з Путіним і керівництвом Держдуми".

Анлітик робить висновок, що МЗС Франції визнав de facto "міжпарламентський діалог в ім'я світу", створений Віктором Медведчуком.

"Необхідно зазначити, що початкова місія «Міжпарламентського діалогу» – підтримка і стимулювання зусиль виконавчої влади країн Нормандської Четвірки до просування Мінських Угод повністю солідаризується з баченням парламентського виміру з боку французького МЗС ("підтримка зусиль тристоронньою контактною групою і главами держав і урядів у нормандському форматі"), - зазначив він.

Джангіров прогнозує, що на зустрічі всіх країн-учасниць у Страсбурзі буде створено формат взаємодії "міжпарламентського діалогу" Медведчука з МЗС України, Росії, Франції та Німеччини.

"Так що наступна зустріч парламентських делегацій всіх чотирьох країн-учасниць Нормандського Формату в Страсбурзі дозволить створити робочий формат взаємодії "Міжпарламентського діалогу" з виконавчою владою і, зокрема, – з МЗС Франції, Німеччини, України і РФ", - прогнозує Джангіров.