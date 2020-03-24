Микола Томенко, лідер партії "Рідна країна", розповів, що відбувається під прикриттям карантину:
Про фейсбук-міністрів багато мовлено в часи Яценюка та Гройсмана. Але першим, повноцінним в історії України фейсбук-урядом був Уряд Гончарука. Молоді хлопці та дівчата, які до того були радниками, помічниками чи тренерами, закрили від народу свої засідання, а у фейсбуці розповідали про креативні ідеї та плакалися на нікчемні зарплати.
Новий прем‘єр-міністр пообіцяв, що Уряд вийде із фейсбуку. Чекаємо...
А тим часом виникла ідея Верховну Раду перетворити у скайп-парламент, мовляв і депутати не похворіють та й зайвих дискусій - не буде.
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Автори ідеї - брати Стефанчуки.
Тут не подумайте, що це якийсь партійний Зе-кумізм. Ні, просто у Хмельницькому спочатку "Слуга народу", а згодом і мешканці міста вирішили, що найрозумніший та найпрофесійніший представник у ВР - це якраз рідний брат друга Зеленського по КВК Руслана Стефанчука - Микола.
Архітектор ідеї - Арахамія.
Як стверджують депутати "Слуги народу", геніальний Арахамія"( це той депутат, який у свій час втік з батьками з Абхазії та не мав біографії до 2014 року. Тоді став волонтером і отримав Орден "За заслуги" та громадянство України за Указами Порошенка) останні дні активно придумує як технічно створити працюючий скайп-парламент.
Тепер про правові підстави для роботи скайп-парламенту або дистанційну депутатську діяльність. Історія питання.
Вперше дистанційно, тобто не в сесійній залі ВР, а в приміщенні "Українського дому"( колишньому музеї Леніна) за часів президента Кучми, засідання провів Медведчук у 2000 році.
Згодом такі ініціативи озвучували очільники партії Януковича, проте жодного іншого засідання поза межами сесійної зали ВР не відбувалося.
Неконституційність Зе-ідеї.
У свій час 50 депутатів звернулися до КС щодо тлумачення низки питань організації роботи ВР, в тому числі, ідеї особистого голосування і дистанційного проведення засідання ВР.
Конституційний Суд 17 жовтня 2002 року ухвалив рішення за яким чітко визначив, що:
"Основною формою діяльності ВР є пленарні засідання під час сесій, які є регулярними зібраннями народних депутатів ...у визначений час, у визначеному місці і які проводяться за встановленою процедурою".
Також, КС визначав, що ВР правомочна, якщо на пленарному засіданні присутні більше як 226 депутатів.
Отож, ухвалення рішень ВР позасесійною залою є неконституційним.
Нинішня влада турбулентності і хаосу, щоправда, може за звичкою знехтувати Конституцією та рішеннями КС, але навіть для перетворення нинішньої ВР в скайп-парламент необхідне позачергове засідання ВР, щоб внести зміни до Регламенту.
Тому правильно і справедливо депутатам як і медикам, продавцям, водіям, поліцейським..одягти маски, перчатки..і провести позачергове засідання в разі його потреби, але придумувати хитромудрі схеми кухонного парламенту!
Про історію з надзвичайним станом у наступному матеріалі.