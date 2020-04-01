Володимир Зеленський перебуває на посаді президента України рік, але його обіцянки залишилися лише обіцянками на папері

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив військовий експерт Олексій Арестович на своїй особистій сторінці в Facebook.



Експерт проаналізував різкі зміни настроїв у суспільстві через рік після виборів глави держави.

На його думку, висока явка на виборах пов'язана не стільки з симпатією всередині українського суспільства до Зеленського, скільки небажанням більшої частини людей бачити Петра Порошенка біля керма країни.

"Рік тому за диво проголосувало 5 мільйонів чоловік. У другому турі - 13,5. Був ентузіазм, віра, бажання помсти, ненависть до Порошенка", - написав експерт.

Арестович також нагадав про обіцянки Зеленського закінчити війну і принести мир на умовах України, почати боротися з корупцією, покращувати повсякденне життя простих українців. Зеленський провалився, як президент, адже його обіцянки перетворилися на трагедію для України.

"На фронті гине більше, ніж рік тому, пряма загроза визнання терористів, Росія стала майже вже "посередником". Привіт націоналістам і військовим, які проголосували за диво. Диво обіцяло боротьбу з корупцією. Другий поспіль керівник його офісу заплутаний у гучній корупційному скандалі. Диво обіцяло "..посадити Свинарчуків". В оборонці - великі корупційні скандали", - зауважив Арестович.

Він стверджує, що Україна дорого заплатила за рішення Зеленського та його команди, а ті 75% українців, які проголосували за "ЗеПрезидента" думали, що вони настільки розумні, що у них вийде обвести навколо пальця нинішніх пройдисвітів у владі.



"Віри немає, ентузіазм змінився страхом за майбутнє, ненависть до Порошенка виявилася ненавистю до реальності, голосування за диво - спробою втекти від неї", - резюмував експерт.

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