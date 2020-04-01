Владимир Зеленский находится на посту президента Украины год, но его обещания остались лишь обещаниями на бумаге

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал военный эксперт Алексей Арестович на своей личной странице в Facebook.



Эксперт проанализировал резкие изменения настроений в обществе спустя год после выборов главы государства.

По его мнению, высокая явка на выборах связана не столько с симпатией внутри украинского общества к Зеленскому, сколько нежеланием большей части людей видеть Петра Порошенко у руля страны.

"Год назад за чудо проголосовало 5 миллионов человек. Во втором туре - 13,5. Был энтузиазм, вера, желание отомстить, ненависть к Порошенко", - написал эксперт.

Арестович также напомнил об обещаниях Зеленского закончить войну и принести мир на условиях Украины, начать бороться с коррупцией, улучшать повседневную жизнь простых украинцев. Зеленский провалился, как президент, ведь его обещания превратились в трагедию для Украины.

"На фронте гибнет больше, чем год назад, прямая угроза признания террористов, Россия стала почти "посредником". Привет националистам и военным, проголосовавшим за чудо. Чудо обещало борьбу с коррупцией. Второй подряд руководитель его офиса запутан в громком коррупционном скандале. Чудо обещало "..посадить Свинарчуков". В оборонке - крупные коррупционные скандалы", - заметил Арестович.

Он утверждает, что Украина дорого заплатила за решения Зеленского и его команды, а те 75% украинцев, которые проголосовали за "ЗеПрезидента" думали, что они настолько умны, что у них выйдет обвести вокруг пальца нынешних проходимцев во власти.



"Веры нет, энтузиазм сменился страхом за будущее, ненависть к Порошенко оказалась ненавистью к реальности, голосование за чудо - попыткой убежать от нее", - резюмировал эксперт.

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