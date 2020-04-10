Слідчі повідомили про підозру у навмисному вбивстві Тетяні Чорновіл

Народного депутата України VIII скликання підозрюють у вбивстві, скоєному за попередньою змовою групою осіб. Мова йде про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року. Він задихнувся чадним газом під час пожежі в офісі «Партії регіонів», в організації якої і підозрюють Чорновіл.

Якщо провину Чорновіл доведуть, їй загрожує тюремне ув'язнення на строк від 10 до 15 років або навіть довічний термін.

«За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб і безпосередньо брала участь у підпалі будинку в центрі Києва на вулиці Липська, в якому знаходився офіс однієї з політичних партій. В результаті пожежі загинув працівник 1948 року народження, який знаходився в приміщенні партійного офісу. 10 квітня слідчими ДБР проведені обшуки за місцем проживання підозрюваної. В ході яких вилучені речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, патрони», - повідомили в Державному бюро розслідувань.

Українці бурхливо обговорюють цю новину в мережі. Деякі з них при цьому звинувачують Володимира Зеленського та його команду в ненависті до досягнень Майдану і вимагають імпічменту президента.



«Реванш почався», «Ганьба Зеленському за це! Імпічмент», «А ті хто тоді побили Тетяну до напівсмерті вже сидять?», «Як це Танюха посміла Петром створену партію знищувати?», «Цю дурновату треба в закритому закладі лікувати», «Чорновіл бридко себе вела будучи депутаом і холуярила на мародера при якому не був посаджений жоден риг і гроші, вкрадені бандою яника знімалися з арешту і пливли до господарів... Але це не привід переслідувати її за Майдан!», «ну посадити-не посадять, так хоч вгамують, щоб через паркани не сігала. лікуватися б їй», - пишуть люди.

Нагадаємо, одіозна Чорновіл атакувала журналіста, відео ганьби потрапило в мережу.

Як повідомляла Politeka, Лукаш і В'ятрович люто зчепилися в прямому ефірі через Майдану.

Також Politeka писала, що Добкін і Чорновіл зчепилися в прямому ефірі, епічне відео.