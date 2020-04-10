Следователи сообщили о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Черновол

Народного депутата Украины VIII созыва подозревают в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Речь идет о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014 года. Он задохнулся угарным газом во время пожара в офисе «Партии регионов», в организации которого и подозревают Черновол.

Если вину Черновол докажут, ей грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненный срок.

«По предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса. 10 апреля следователями ГБР проведены обыски по месту жительства подозреваемой. В ходе которых изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны», - сообщили в Государственном бюро расследований.

Украинцы бурно обсуждают эту новость в сети. Некоторые из них при этом обвиняют Владимира Зеленского и его команду в ненависти к достижениям Майдана и требуют импичмента президента.

«Реванш начался», «Позор Зеленскому за это! Импичмент», «А те кто тогда избили Татьяну до полусмерти уже сидят?», «Как это Танюха посмела Петром созданную партию уничтожать?», «Эту дурноватую надо в закрытом заведении лечить», «Черновол мерзко себя вела будучи депутаом и холуярила на мародера при котором не был посажен ни один рыг и деньги, украденные бандой яныка снимались с ареста и уплывали к хозяевам... Но это не повод преследовать ее за Майдан!», «ну посадить не посадят, так хоть поугомонят, чтоб через заборы не сигала. лечиться бы ей», - пишут люди.

Напомним, одиозная Черновол атаковала журналиста, видео позора попало в сеть.

Как сообщала Politeka, Лукаш и Вятрович яростно сцепились в прямом эфире из-за Майдана.

Также Politeka писала, что Добкин и Черновол сцепились в прямом эфире, эпичное видео.