Лідер "Рідної країни" Микола Томенко прокоментував ситуацію на своїй сторінці в мережі Facebook, пише Znaj.ua. Далі наводимо слова автора без коментарів

Як свідчить релігійне карантинне життя в Україні, нині в період відзначення Вербної неділі, церкви, здебільшого Московського патріархату в Україні, масово проігнорували карантинні приписи та заклики влади і адекватних церковних ієрархів. Тож виглядає, що в Україні: є церкви, а є Московський патріархат; є священники, а є попи. Як тут не згадати нашого Шевченка:

«Молітесь Богові одному,

Молітесь правді на землі,

А більше на землі нікому

Не поклонітесь. Все брехня –

Попи й царі…»

«Неофіти»,1857 рік

Думаю, варто після карантину повернутися до теми статусу Російської православної церкви в Україні, зокрема сплати нею податків тощо. А нині звертаюся до МВС, яке коштує українським платникам податків майже 93 мільярди бюджетних гривень:

– Ваші поліцейські бояться чи надто поважають Московський патріархат та тих попів, для яких коронавірусні гроші важливіші за здоров’я і життя людини?! – Чи всі сили кинути на боротьбу із купальниками у Гідропарку, маленькими магазинами і собачниками у парках і скверах?