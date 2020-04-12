Лідер "Рідної країни" Микола Томенко прокоментував ситуацію на своїй сторінці в мережі Facebook, пише Znaj.ua. Далі наводимо слова автора без коментарів
Як свідчить релігійне карантинне життя в Україні, нині в період відзначення Вербної неділі, церкви, здебільшого Московського патріархату в Україні, масово проігнорували карантинні приписи та заклики влади і адекватних церковних ієрархів. Тож виглядає, що в Україні: є церкви, а є Московський патріархат; є священники, а є попи. Як тут не згадати нашого Шевченка:
Молітесь правді на землі,
Кравець з "Квартал 95" умилила знімком з підрослим сином, українці не стрималися: "Яка милота"
Українців попередили, потрібно бігти в обмінники: «Найближчим часом курс долара...»
Ефектна зірка «Чудового століття» показалася без білизни на камеру: «Богиня!»
У Києві хочуть карати власників собак, важливе попередження: що відомо
А більше на землі нікому
Не поклонітесь. Все брехня –
Попи й царі…»
«Неофіти»,1857 рік
Думаю, варто після карантину повернутися до теми статусу Російської православної церкви в Україні, зокрема сплати нею податків тощо. А нині звертаюся до МВС, яке коштує українським платникам податків майже 93 мільярди бюджетних гривень:
– Ваші поліцейські бояться чи надто поважають Московський патріархат та тих попів, для яких коронавірусні гроші важливіші за здоров’я і життя людини?! – Чи всі сили кинути на боротьбу із купальниками у Гідропарку, маленькими магазинами і собачниками у парках і скверах?