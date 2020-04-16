Це дуже скандально навіть для нього

Скандально відомий російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський пригледів в Україні нові території для Російської Федерації

Так, скандальний депутат вважає, що Донбас, Одеса, Дніпро і Київ є "російською територією", оскільки там не говорять українською мовою.

Як повідомляє Politeka.net, про це він написав в особистому Телеграм-каналі.

Таким чином він підтримав поширену в ЗМІ заяву президента США Дональда Трампа, що Крим нібито є російським оскільки, там говорять російською мовою.

Зокрема, він назвав висловлювання американського лідера "абсолютно вірним аргументом". За його словами, Росії належить не лише Крим, але й Одеса, Київ і Дніпропетровськ.

"Трамп на закритій зустрічі назвав Крим російським, тому що там всі говорять по-російськи. Це абсолютно правильний аргумент, тому що ті, хто вважають себе українцями, говорять по-українськи і живуть в основному в західних областях. А російською говорить не лише весь Крим, а й практично весь Донбас, Одеса, Дніпропетровськ і навіть Київ. І ми вказуємо на це вже 27 років!" - написав він.

Також раніше повідомлялося, що одіозний депутат нелегітимної Державної Думи Володимир Жириновський відзначився відірваною від реальності заявою про те, що Росія нібито може зробити так, щоб Україна перестала існувати.