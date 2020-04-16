Скандально відомий російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський пригледів в Україні нові території для Російської Федерації
Так, скандальний депутат вважає, що Донбас, Одеса, Дніпро і Київ є "російською територією", оскільки там не говорять українською мовою.
Як повідомляє Politeka.net, про це він написав в особистому Телеграм-каналі.
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Таким чином він підтримав поширену в ЗМІ заяву президента США Дональда Трампа, що Крим нібито є російським оскільки, там говорять російською мовою.
Зокрема, він назвав висловлювання американського лідера "абсолютно вірним аргументом". За його словами, Росії належить не лише Крим, але й Одеса, Київ і Дніпропетровськ.
"Трамп на закритій зустрічі назвав Крим російським, тому що там всі говорять по-російськи. Це абсолютно правильний аргумент, тому що ті, хто вважають себе українцями, говорять по-українськи і живуть в основному в західних областях. А російською говорить не лише весь Крим, а й практично весь Донбас, Одеса, Дніпропетровськ і навіть Київ. І ми вказуємо на це вже 27 років!" - написав він.
Також раніше повідомлялося, що одіозний депутат нелегітимної Державної Думи Володимир Жириновський відзначився відірваною від реальності заявою про те, що Росія нібито може зробити так, щоб Україна перестала існувати.
Він звинуватив Україну в тому, що вона не виконує Мінські угоди, тому нібито Лавров робить все можливе, щоб спробувати донести цю думку іншим країнам. Але його не бажають слухати, тому Росія підключає генералів.
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