В будівельній сфері з'являться нові посади: інженер-консультант і інженер-будівельник або виконроб

Які функції вони виконуватимуть, розповів нардеп зі "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

Останній розкрив деталі у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Вважаю за потрібне пояснити, чому і як на будівельному ринку з'являться дві важливі фігури - інженер-консультант і інженер-будівельник або виконроб Перший - персонально відповідає за всю інженерну підготовку проекту, а другий - за практичну його реалізацію, зокрема, слідкує і сам же відповідає за те, щоб роботи велись у відповідності з державними будівельними нормами", - пояснив Клочко.

Нардеп додав, що так як поняття "ліцензія на будівельну діяльність" зникне, за якість робіт відповідають відповідні сертифіковані відповідальні працівники.

"Сертифікат цих відповідальних працівників - це гарантія для ринку, що виконувані ними роботи будуть якісними. І «відповідальний працівник» - це не мовний зворот. Всі сертифіковані працівники нестимуть персональну адміністративну відповідальність... Можу констатувати, що вперше буде на практиці реалізована концепція сертифікація, яка давно закладена в законі, - зазначив нардеп, додавши, що головна мета будівельної реформи - сертифікати українських фахівців повинні визнаватися у світі.

Нагадаємо, раніше Клочко заявляв, що Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов гальмує реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), яку ініціював президент Володимир Зеленський.