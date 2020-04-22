Колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі може отримати нову високу посаду в Україні

Вже в найближчу п'ятницю, 24 квітня, Верховна Рада може призначити Саакашвілі віце-прем'єр-міністром з реформ. Про це з посиланням на джерела в керівництві фракції президентської партії «Слуга народу» пише LIGA.net.

Повідомляється, що це кадрове питання може бути винесено на позачергове засідання післязавтра, 24 квітня.

"Плануємо розглянути питання щодо Саакашвілі, якщо голоси на п'ятницю", - повідомив один з керівників фракції.

Два інших співрозмовника журналістів відзначили, що посада в Кабінеті міністрів екс-губернатору при п'ятому президента Петра Порошенка запропонував президент Володимир Зеленський.

Прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж не підтвердила, але і не спростувала цю інформацію.

Відзначимо, не всі в президентській партії одностайні щодо такого призначення. Так, досить різко з цього приводу висловився нардем Максим Бужанський.

"Дуже незручно нагадувати, але вся країна ржала спостерігаючи, як Саакашвілі намагається працювати головою Одеської обласної адміністрації. Як він метався по антикорупційним форумів, поки одесити намагалися відкопати під'їзди до міста, наглухо занесені снігом", - заявив депутат з "Слуги народу".

На думку Бужанського таке призначення Саакашвілі буде вкрай нерозумним.

"Скажіть, про який віце-прем'єрства йде мова? Про які реформи? Ну це навіть не смішно, через рівно рік після президентських виборів, замість посадок, деофшоризації, податку на виведений капітал та податкової амністії, дати країні людину яка роками провалював все, до чого торкався", - заявив нардеп.

Нагадаємо, Саакашвілі повідомив про велику трагедію для України.

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