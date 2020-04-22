Медиа-менеджер Лариса Дроздова заявила, что здравые предложения по борьбе с коронавирусом сейчас можно услышать только от оппозиции

Украина должна обратить внимание на Австрию, в другом случае наша страна и дальше будет сидеть на карантине. Об этом Лариса Дроздова написала в Facebook, комментируя итоги совещания в ОП с участием президента Владимира Зеленского и членов Кабмина.

«Очень символично. В один и тот же день - две новости. Украина и Австрия.

Глава украинского МОЗ говорит, что карантин может закончиться 12 мая. Затем в ОП проводят совещание с правительством, где прогнозируют, что в начале мая будет только пик эпидемии. Это ОП и Кабмин или кружок любителей гадать на кофейной гуще?», - иронически задается вопросом медиа-менеджер.

Дроздова отметила, что «в этот же день канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что с 15 мая начинается поэтапное ослабление карантина: откроются рестораны, начнут богослужения церкви и откроют свои двери школы».

«На самом деле «зеленая» власть бредет как в тумане, потому что не владеет информацией, сколько на самом деле заболевших в Украине.

Почему в Украине «зеленые» мыкаются как слепые котята, а в Австрии знают, чего ожидать и что делать?», - поинтересовалась медиа-менеджер.

Дроздова поясняет, что власти Австрии знают, сколько людей в стране инфицированы Covid-19 и сколько в группе риска, потому что используют метод репрезентативных замеров – когда тесты проводят по репрезентативной выборке - школьники, пенсионеры, молодежь и т.д.

В то же время, по словам Дроздовой, украинские власти ведут себя как слепые котята, потому что не владеют информацией о точном количестве заболевших. А здравые предложения по борьбе с эпидемией, пишет она, сегодня звучат только из стана оппозиции.

«Понятно, что в других странах могут быть свои эффективные практики, но зачем они нашей власти? Здравые предложения по борьбе с эпидемией сегодня звучат от таких политиков как Виктор Медведчук, который предлагает использовать опыт Австрии и установить количество заболевших Covid-19, а совсем не от Зеленского, ОП или премьер-министра», - сообщила она.

При этом, отмечает Дроздова, власть не сможет оправдываться, что в бюджете нет денег, потому что Медведчук пообещал профинансировать исследования за свой счет.

«И оправдания о том, что нет денег в бюджете, не принимаются – Медведчук предложил за свой счет оплатить репрезентативные замеры как в Австрии», - добавила она.

«Теперь понятно, почему в Австрии знают, как будут жить до 15 мая и после 15 мая (и, соответственно, что делать), а у нас Зеленский и компания сами не знают, что будет завтра утром, - пишет медиа-менеджер Лариса Дроздова. - Пока слепые котята из ОП и Кабмина гадают на кофейной гуще, Украина лучше жить не станет».