Європейські лідери готуються до рішучих кроків для подолання опору угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо допомоги Україні та посилення оборонної промисловості ЄС.

Чиновники ЄС шукають способи обійти блокування з боку Орбана, розглядаючи варіанти, які не потребують одностайного схвалення всіх країн-членів, пише Politeka.

Як повідомляє Bloomberg, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що Європа планує сформувати партнерства між країнами, готовими до співпраці, і запускати ініціативи, які не залежать від одностайної підтримки.

Це може стати одним із шляхів для подолання внутрішньої опозиції, що виникла через Угорщину. Чиновники підкреслюють, що час для прийняття рішень у Європі настільки короткий, що вони змушені розглядати більш радикальні варіанти.

"В умовах, коли континент намагається відреагувати на різкий розворот американської зовнішньої політики президента США Дональда Трампа, ставки ще ніколи не були такими високими, а час ще ніколи не був таким коротким", - йдеться у статті.

Катажина Писарська, очільниця Варшавської конференції з питань безпеки, заявила, що обхід Угорщини стане важливим кроком для Європейського Союзу в найближчі тижні. Вона прогнозує, що ЄС може розпочати активніше співробітництво через "коаліції охочих", аби рухатись вперед, незважаючи на блокування з боку Орбана.

Раніше Угорщина поставила під сумнів європейські фінансові плани, висловивши занепокоєння щодо можливості спільного запозичення. Орбан заявив, що готовий ветувати спільну заяву на екстреному саміті ЄС у Брюсселі.

Джерело: bloomberg.

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