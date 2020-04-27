Колишній народний депутат, який втік до РФ Ігор Марков пригрозив Україні вторгненням



Свої маячні ідеї він озвучив в пропагандистській програмі на телеканалі "Росія 1".

"Дякую російські влади за те, що мені і моїм дітям надали громадянство. Ось багато говорять, що ми втекли. Та нікуди я не тікав! Вважаю, у кожного мужика повинні бути переконання, інакше це було б тварина. Я вірю у відродження Росії і її лідера! І я хочу повернути свої території, це мої переконання, так!" - виправдався Марков за втечу з України.



Крім того, він вирішив стати на "захист православних в Україні".



"Дайте нам, с*ка, тільки привід, з церквою! Ось дайте нам привід вже! Всі, хто туди зайдуть, питання тільки в одному: як сприйме світова спільнота — або миротворцями, або окупантами. Але нас назвуть у будь-якому випадку, ким би ми там не були, окупантами. По-іншому питання вирішиться в Україні не зможе", - упевнений скандальний екс-нардеп.

Не обійшлося і без погроз:

"Ви хочете у нас забрати! Ви хочете наші храми передати розкольникам, ви хочете наші лаври забрати! Ось тільки дайте привід — і кров'ю харкнете! Ось це вам точно обіцяю!" — істерично заявив колишній український нардеп.





Зазначимо, що ще в грудні 2014 року МВС України оголосило Ігоря Маркова в розшук як «особи, яка переховується від суду». Політика підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із заподіянням тілесних ушкоджень).

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